Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier de randonnée pédestre Itinéraire d’un briquetier 49430 Montigné-lès-Rairies Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 21700.0

Au fil de ce parcours de randonnée pédestre au départ de Montigné-les-Rairies en Anjou, vous découvrirez les carrières d’argile exploitées par les perreyeux des Rairies, permettant encore aujourd’hui la production de tuiles, carreaux et poteries.

English :

On this hiking trail starting from Montigné-les-Rairies in Anjou, you’ll discover the clay quarries exploited by the pearl-makers of Les Rairies, still used today to produce tiles and pottery.

Deutsch :

Auf dieser Wanderroute ab Montigné-les-Rairies im Anjou entdecken Sie die Tongruben, die von den Perreyeux des Rairies betrieben wurden und noch heute die Herstellung von Dachziegeln, Fliesen und Töpferwaren ermöglichen.

Italiano :

In questo itinerario a piedi che parte da Montigné-les-Rairies, nella regione dell’Anjou, scoprirete le cave di argilla utilizzate dai perreyeux di Les Rairies, che ancora oggi vengono utilizzate per produrre piastrelle e ceramiche.

Español :

En este recorrido a pie que parte de Montigné-les-Rairies, en la región de Anjou, descubrirá las canteras de arcilla utilizadas por los perreyeux de Les Rairies, que aún hoy se utilizan para fabricar azulejos y cerámica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Anjou tourime