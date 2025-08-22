Sentier de randonnée pédestre Sentier du pont

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de randonnée pédestre Sentier du pont 49140 Jarzé Villages Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 21000.0

Ce grand circuit vous emmènera dans les chemins de Beauvau, Marcé et La Chapelle Saint-Laud, tout en passant par la forêt de Chambiers

+33 2 41 76 37 26

English :

This great circuit will take you along the paths of Beauvau, Marcé and La Chapelle Saint-Laud, while passing through the forest of Chambiers

Deutsch :

Dieser große Rundweg führt Sie über die Wege von Beauvau, Marcé und La Chapelle Saint-Laud, während Sie den Wald von Chambiers durchqueren

Italiano :

Questo grande circuito vi porterà lungo i sentieri di Beauvau, Marcé e La Chapelle Saint-Laud, attraversando la foresta di Chambiers

Español :

Este gran circuito le llevará por los caminos de Beauvau, Marcé y La Chapelle Saint-Laud, pasando por el bosque de Chambiers

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Anjou tourime