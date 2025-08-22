Sentier de randonnées VTT au Grand Domaine du Beualieu Oriolles Charente

Sentier de randonnées VTT au Grand Domaine du Beaulieu

Sentier de randonnées VTT au Grand Domaine du Beaulieu Lieu-dit Le grand Beaulieu 16480 Oriolles Charente Nouvelle-Aquitaine

Pêche possible dans cet étang privée (matériel non fourni). Carte de pêche inutile car pêche en eau close. Divers poissons brochets, sandre, carpe, cardon, carnassier…

https://www.domainedugrandbeaulieu.com/ +33 6 32 33 17 65

English : Sentier de randonnées VTT au Grand Domaine du Beaulieu

Fishing possible in this private pond (equipment not supplied). No fishing card required, as fishing in enclosed waters. Various fish: pike, zander, carp, cardoon, carnivorous fish…

Deutsch : Sentier de randonnées VTT au Grand Domaine du Beaulieu

Angeln ist in diesem privaten Teich möglich (Ausrüstung wird nicht gestellt). Angelkarte nicht erforderlich, da in geschlossenen Gewässern geangelt wird. Verschiedene Fische: Hecht, Zander, Karpfen, Kardon, Raubfisch…

Italiano :

È possibile pescare in questo laghetto privato (attrezzatura non fornita). Non è necessaria la licenza di pesca perché il lago è recintato. Vari pesci: luccio, lucioperca, carpa, cardo, pesce carnivoro, ecc.

Español : Sentier de randonnées VTT au Grand Domaine du Beaulieu

Posibilidad de pescar en este estanque privado (equipo no suministrado). No se necesita licencia de pesca, ya que el estanque está cerrado. Peces variados: lucio, lucioperca, carpa, cardo, pez carnívoro, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme