Sentier de Salins les Thermes Brides-les-Bains Savoie
Sentier de Salins les Thermes
Sentier de Salins les Thermes 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier balisé de Brides-les-Bains à Salins-les-Thermes. Sentier ombragé le long du Doron de Bozel. (pendant la saison thermale, possibilité d’emprunter la navette des Thermes, payante, pour le retour à Brides-les-Bains).
+33 4 79 55 21 55
English : Salins les Thermes country road
Marked path from Brides-les-Bains to Salins-les-Thermes. Shaded path along Doron de Bozel. (During the thermal season, you can take the Thermes shuttle bus, to return to Brides-les-Bains).
Deutsch : Le chemin de Salins les Thermes
Markierter Wanderweg von Brides-les-Bains nach Salins-les-Thermes. Schattiger Pfad entlang des Doron de Bozel. (Während der Thermalbadsaison besteht die Möglichkeit, den kostenpflichtigen Pendelbus der Thermen für den Rückweg nach Brides-les-Bains zu nutzen).
Italiano :
Sentiero segnalato da Brides-les-Bains a Salins-les-Thermes. Sentiero ombreggiato lungo il Doron de Bozel. (Durante la stagione termale, è possibile tornare a Brides-les-Bains con il bus navetta delle terme a pagamento).
Español :
Sendero señalizado de Brides-les-Bains a Salins-les-Thermes. Senda sombreada a lo largo del Doron de Bozel. (Durante la temporada termal, puede volver a Brides-les-Bains en el autobús del balneario, previo pago).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme