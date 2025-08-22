Sentier de Souville Circuit Forêt d’Exception Fleury-devant-Douaumont Meuse

Sentier de Souville Circuit Forêt d’Exception Adultes A pieds

Circuit pédestre Forêt d’Exception® De Verdun à Souville

Dans le cadre du label Forêt d’Exception®, Meuse Attractivité et l’ONF vous invitent à découvrir autrement le champ de bataille de Verdun à travers un circuit pédestre au départ du Mémorial de Verdun. Deux itinéraires sont proposés, de 2,7 km ou 4,8 km (durée environ 1h30), pour explorer le massif fortifié de Souville, haut lieu de la résistance française en 1916.

Le parcours dévoile des vestiges emblématiques le Fort de Souville, sa batterie cuirassée, une banquette d’artillerie, ainsi que le Lion de Souville, émouvant hommage aux combattants.

En arpentant ces sentiers forestiers, vous cheminez sur une terre marquée à jamais par les 300 jours et nuits de l’enfer de Verdun, qui ont coûté la vie ou la disparition à près de 700 000 hommes. Reboisée dès 1923 avec 36 millions d’arbres sur une Zone Rouge de 20 000 hectares, la forêt domaniale témoigne aujourd’hui d’un exceptionnel travail de mémoire et de résilience.

Véritable musée à ciel ouvert, elle se parcourt avec respect, entre histoire, nature et recueillement.

English :

Forêt d?Exception® walking trail ? From Verdun to Souville

As part of the Forêt d?Exception® label, Meuse Attractivité and ONF invite you to discover the Verdun battlefield in a different way, with a walking tour starting from the Verdun Memorial. Two itineraries are proposed, of 2.7 km or 4.8 km (duration: approx. 1h30), to explore the fortified massif of Souville, a major site of French resistance in 1916.

The route reveals emblematic vestiges: Fort de Souville, its battleship battery, an artillery bench, and the Lion of Souville, a moving tribute to the combatants.

As you walk along these forest paths, you will experience a land forever marked by the 300 days and nights of the Verdun inferno, which cost the lives or disappearance of almost 700,000 men. Reforested since 1923 with 36 million trees on a 20,000-hectare Red Zone, the national forest today bears witness to an exceptional work of remembrance and resilience.

A veritable open-air museum, it can be explored with respect, combining history, nature and contemplation.

Deutsch :

Wanderweg Forêt d’Exception® ? Von Verdun nach Souville

Im Rahmen des Labels Forêt d’Exception® laden Meuse Attractivité und das ONF Sie dazu ein, das Schlachtfeld von Verdun auf andere Weise zu entdecken, und zwar auf einem Rundweg zu Fuß, der am Mémorial de Verdun beginnt. Es werden zwei Routen angeboten, 2,7 km oder 4,8 km (Dauer: ca. 1,5 Stunden), auf denen Sie das Festungsmassiv von Souville erkunden können, das 1916 eine Hochburg des französischen Widerstands war.

Der Weg enthüllt symbolträchtige Überreste: das Fort de Souville, seine Panzerbatterie, eine Artilleriebank sowie den Löwen von Souville, eine bewegende Hommage an die Kämpfer.

Auf diesen Waldwegen durchqueren Sie ein Land, das für immer von den 300 Tagen und Nächten der Hölle von Verdun gezeichnet ist, die fast 700.000 Männern das Leben kosteten oder ihnen das Leben nahmen. Der Staatswald wurde 1923 mit 36 Millionen Bäumen auf einer 20.000 Hektar großen Roten Zone aufgeforstet und zeugt heute von einer außergewöhnlichen Erinnerungs- und Widerstandsfähigkeitsarbeit.

Der Wald ist ein wahres Freilichtmuseum, das man mit Respekt durchwandern sollte, zwischen Geschichte, Natur und Besinnung.

Italiano :

Sentiero escursionistico Forêt d’Exception® ? Da Verdun a Souville

Nell’ambito del marchio Forêt d’Exception®, Meuse Attractivité e l’ONF vi invitano a scoprire il campo di battaglia di Verdun in modo diverso con un percorso a piedi che parte dal Memoriale di Verdun. Ci sono due percorsi, di 2,7 km o 4,8 km (durata: circa 1 ora), per esplorare il massiccio fortificato di Souville, un importante sito della resistenza francese nel 1916.

Il percorso rivela alcuni resti emblematici: il Forte di Souville, la sua batteria corazzata, un banco di artiglieria e il Leone di Souville, un commovente omaggio ai combattenti.

Percorrendo questi sentieri forestali, vi troverete su un terreno segnato per sempre dai 300 giorni e dalle notti d’inferno di Verdun, che costarono la vita o la scomparsa di quasi 700.000 uomini. Rimboschita nel 1923 con 36 milioni di alberi su una Zona Rossa di 20.000 ettari, la foresta nazionale è oggi testimone di un’eccezionale opera di memoria e di resilienza.

Vero e proprio museo a cielo aperto, può essere esplorata con rispetto, combinando storia, natura e contemplazione.

Español :

Ruta de senderismo Forêt d’Exception® ? De Verdún a Souville

En el marco de la etiqueta Forêt d’Exception® , Meuse Attractivité y la ONF le invitan a descubrir el campo de batalla de Verdún de una forma diferente con una ruta de senderismo que parte del Memorial de Verdún. Hay dos recorridos, de 2,7 km o de 4,8 km (duración: alrededor de una hora y media), para explorar el macizo fortificado de Souville, lugar importante de la resistencia francesa en 1916.

El recorrido descubre algunos vestigios emblemáticos: el Fuerte de Souville, su batería acorazada, un banco de artillería y el León de Souville, un emotivo homenaje a los combatientes.

Al recorrer estos senderos forestales, se encontrará en un terreno marcado para siempre por los 300 días y noches de infierno en Verdún, que costaron la vida o la desaparición a casi 700.000 hombres. Reforestado en 1923 con 36 millones de árboles en una zona roja de 20.000 hectáreas, el bosque nacional es hoy testigo de una obra excepcional de memoria y resistencia.

Verdadero museo al aire libre, puede explorarse con respeto, combinando historia, naturaleza y contemplación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain