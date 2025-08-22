Sentier de Trotte-Lapin Anais Anais Charente

Sentier de Trotte-Lapin Anais

Sentier de Trotte-Lapin Anais Place du cimetière 16560 Anais Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez les hameaux d’Anaïs, l’église, le lavoir et ses bois. Prenez le temps d’admirer de très belles vues.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the hamlets of Anaïs, the church, the wash house and the woods. Take time to admire the beautiful views.

Deutsch :

Entdecken Sie die Weiler von Anaïs, die Kirche, das Waschhaus und seine Wälder. Nehmen Sie sich die Zeit, um schöne Aussichten zu bewundern.

Italiano :

Scoprite le frazioni di Anaïs, la chiesa, il lavatoio e il bosco. Prendetevi del tempo per ammirare i bellissimi panorami.

Español :

Descubra las aldeas de Anaïs, la iglesia, el lavadero y el bosque. Tómese su tiempo para admirar las hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme