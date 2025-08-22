Sentier de Vaux Circuit Forêt d’Exception Douaumont-Vaux Meuse

Sentier de Vaux Circuit Forêt d’Exception Adultes A pieds

Partez sur les traces de l’histoire au cœur de la Forêt d’Exception® de Verdun avec le circuit de randonnée du Fort de Vaux.

Ce parcours de 6 km (environ 2h30) vous emmène à travers des lieux emblématiques du champ de bataille de 1916 le Bois Fumin, l’Étang de Vaux, les anciens boyaux de combat, le monument des chasseurs à pied et le cénotaphe de Maurice Dubuc.

Après les terribles 300 jours et 300 nuits de la bataille de Verdun, cette terre meurtrie est devenue, grâce à la plantation de 36 millions d’arbres, une forêt domaniale riche et paisible.

Aujourd’hui classée Forêt d’Exception®, elle témoigne du travail de mémoire et de résilience mené depuis plus d’un siècle. Ce sentier en pleine nature vous invite à marcher au milieu des arbres, là où reposent des milliers de soldats disparus, dans ce qui est désormais un véritable musée à ciel ouvert.

Une expérience à la fois historique et naturelle, bouleversante et apaisante.

English :

Follow in the footsteps of history in the heart of the Forêt d?Exception® de Verdun with the Fort de Vaux hiking trail.

This 6 km trail (approx. 2h30) takes you through the emblematic sites of the 1916 battlefield: the Bois Fumin, the Étang de Vaux, the old battle trenches, the chasseurs à pied monument and the Maurice Dubuc cenotaph.

After the terrible 300 days and 300 nights of the Battle of Verdun, this scarred land became, thanks to the planting of 36 million trees, a rich and peaceful state forest.

Today classified as a Forêt d?Exception®, it bears witness to the work of remembrance and resilience carried out over more than a century. This nature trail invites you to walk among the trees, where thousands of soldiers lie buried, in what is now a veritable open-air museum.

An experience that is both historic and natural, moving and soothing.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren der Geschichte im Herzen des Forêt d’Exception® de Verdun mit dem Wanderweg zum Fort de Vaux.

Die 6 km lange Strecke (ca. 2,5 Stunden) führt Sie an symbolträchtigen Orten des Schlachtfelds von 1916 vorbei: dem Bois Fumin, dem Étang de Vaux, den alten Kampfgräben, dem Denkmal der Jäger zu Fuß und dem Kenotaph von Maurice Dubuc.

Nach den schrecklichen 300 Tagen und 300 Nächten der Schlacht um Verdun wurde dieses geschundene Land dank der Anpflanzung von 36 Millionen Bäumen zu einem reichen und friedlichen Staatswald.

Der heute als Forêt d’Exception® klassifizierte Wald zeugt von der Erinnerungs- und Widerstandsfähigkeitsarbeit, die seit über einem Jahrhundert geleistet wird. Dieser Naturpfad lädt Sie dazu ein, inmitten der Bäume zu wandern, wo Tausende vermisster Soldaten ruhen, in einem Museum unter freiem Himmel, das heute ein wahres Museum ist.

Ein Erlebnis, das sowohl historisch als auch natürlich, erschütternd und beruhigend ist.

Italiano :

Seguite le tracce della storia nel cuore della Forêt d’Exception® di Verdun con il percorso a piedi del Fort de Vaux.

Questo percorso di 6 km (circa 2 ore) attraversa alcuni dei luoghi più emblematici del campo di battaglia del 1916: il Bois Fumin, l’Étang de Vaux, le vecchie trincee, il monumento degli chasseurs à pied e il cenotafio di Maurice Dubuc.

Dopo i terribili 300 giorni e 300 notti della battaglia di Verdun, questo territorio sfregiato è diventato una ricca e tranquilla foresta demaniale, grazie alla piantumazione di 36 milioni di alberi.

Oggi classificata come Forêt d’Exception®, testimonia l’opera di memoria e di resilienza che dura da oltre un secolo. Questo percorso naturalistico invita a camminare tra gli alberi, dove sono sepolti migliaia di soldati dispersi, in quello che è ormai un vero e proprio museo a cielo aperto.

Un’esperienza storica e naturale al tempo stesso, commovente e rasserenante.

Español :

Siga las huellas de la historia en el corazón de la Forêt d’Exception® de Verdún con la ruta de senderismo del Fuerte de Vaux.

Este sendero de 6 km (aproximadamente 2 horas y media) le llevará por algunos de los lugares más emblemáticos del campo de batalla de 1916: el Bois Fumin, el Étang de Vaux, las antiguas trincheras de batalla, el monumento a los chasseurs à pied y el cenotafio de Maurice Dubuc.

Tras los terribles 300 días y 300 noches de la batalla de Verdún, esta tierra llena de cicatrices se convirtió en un rico y apacible bosque estatal, gracias a la plantación de 36 millones de árboles.

Actualmente clasificado como Forêt d’Exception®, es testigo de la labor de recuerdo y resiliencia que se lleva a cabo desde hace más de un siglo. Este sendero natural le invita a pasear entre los árboles, donde están enterrados miles de soldados desaparecidos, en lo que hoy es un verdadero museo al aire libre.

Una experiencia a la vez histórica y natural, conmovedora y reconfortante.

