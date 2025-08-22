Sentier de Villefort Villefort Lozère
Sentier de Villefort Villefort Lozère vendredi 1 mai 2026.
Sentier de Villefort Marche nordique Très facile
Sentier de Villefort Place principale du village 48800 Villefort Lozère Occitanie
Durée : 60 Distance : 1510.0 Tarif :
Installé au pied du mont Lozère, sur le chemin de Régordane, Villefort a développé des formes d’architecture spécifiques entre schiste et granite.
Très facile
+33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Situated at the foot of Mont Lozère, on the Régordane trail, Villefort has developed specific forms of architecture between schist and granite.
Deutsch :
Villefort, das am Fuße des Mont Lozère auf dem Chemin de Régordane angesiedelt ist, hat zwischen Schiefer und Granit spezifische Architekturformen entwickelt.
Italiano :
Situata ai piedi del Mont Lozère, sul sentiero della Régordane, Villefort ha sviluppato forme specifiche di architettura tra scisti e graniti.
Español :
Situado a los pies del monte Lozère, en la senda de la Régordane, Villefort ha desarrollado formas arquitectónicas específicas entre el esquisto y el granito.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère