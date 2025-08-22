Sentier de Vouharte et du Fouilloux Vouharte Vouharte Charente

Sentier de Vouharte et du Fouilloux Vouharte

Sentier de Vouharte et du Fouilloux Vouharte Place des Tilleuls ( derrière l’église) 16330 Vouharte Charente Nouvelle-Aquitaine

Ne manquez pas les trois sculptures monumentales en bois de séquoia situées dans différents lieux du village. Visitez l’église paroissiale Notre-Dame, le site gallo-romain , la chapelle autour d’une belle balade.

+33 5 45 20 68 46

English :

Don’t miss the three monumental redwood sculptures in different parts of the village. Visit the parish church of Notre-Dame, the Gallo-Roman site and the chapel on a leisurely stroll.

Deutsch :

Verpassen Sie nicht die drei monumentalen Skulpturen aus Mammutbaumholz, die sich an verschiedenen Orten im Dorf befinden. Besuchen Sie die Pfarrkirche Notre-Dame, die gallo-römische Stätte und die Kapelle bei einem schönen Spaziergang.

Italiano :

Non perdete le tre sculture monumentali in legno di sequoia situate in diversi punti del villaggio. Visitate la chiesa parrocchiale di Notre-Dame, il sito gallo-romano e la cappella durante una bella passeggiata.

Español :

No se pierda las tres esculturas monumentales de madera roja situadas en distintos puntos del pueblo. Visite la iglesia parroquial de Notre-Dame, el yacimiento galo-romano y la capilla en un hermoso paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme