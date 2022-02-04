Sentier découverte Tourrette-Levens Alpes-Maritimes
Sentier découverte Tourrette-Levens Alpes-Maritimes vendredi 1 août 2025.
Sentier découverte
Sentier découverte 277 Mnt du Château, 06690 Tourrette-Levens 06690 Tourrette-Levens Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Un sentier qui prolonge l’expérience apportée par le château-musée grâce au panorama qu’il offre, sa flore et son histoire
+33 4 93 91 03 20
English :
A trail that extends the experience of the castle-museum with its panorama, wildlife and history
Deutsch :
Ein Pfad, der die durch das Schlossmuseum vermittelte Erfahrung dank des Panoramas, das er bietet, seiner Flora und seiner Geschichte verlängert
Italiano :
Un sentiero che estende l’esperienza del castello-museo con il suo panorama, la fauna e la storia
Español :
Un recorrido que amplía la experiencia del castillo-museo con su panorama, su flora y su historia
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme