Sentier découverte Boucle du Bachelard Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Sentier découverte Boucle du Bachelard

Sentier découverte Boucle du Bachelard 04400 Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cet itinéraire familial permet de découvrir l’ancien moulin du Bachelard, une zone humide ombragée, un joli point de vue sur les hameaux et quelques secrets du paysage d’Uvernet.

+33 4 92 84 10 04

English : Bachelard route

This family-friendly route is a good way of exploring the old Bachelard mill, a damp, shady spot with a pretty view of neighbouring hamlets and Uvernet’s hidden landscapes.

Deutsch :

Auf dieser familienfreundlichen Route können Sie die alte Mühle von Bachelard, ein schattiges Feuchtgebiet, einen schönen Aussichtspunkt über die Weiler und einige Geheimnisse der Landschaft von Uvernet entdecken.

Italiano :

Questo itinerario per famiglie permette di scoprire l’antico mulino del Bachelard, una zona umida all’ombra, un bel punto di vista sulle frazioni e alcuni segreti dal paesaggio di Uvernet.

Español :

Este itinerario familiar permite descubrir el antiguo molino de Bachelard, un humedal sombreado, un hermoso mirador sobre las aldeas y algunos de los secretos del paisaje de Uvernet.

