Sentier découverte de l’Orgère à pied Villarodin-Bourget Savoie

Sentier découverte de l’Orgère à pied

Sentier découverte de l’Orgère à pied RD106 73500 Villarodin-Bourget Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vagabondez sereinement sur un sentier bucolique adapté à tous, y compris aux personnes porteuses d’un handicap. Une porte d’entrée du Parc national de la Vanoise s’ouvre sous vos pas. Sans hésiter, lancez-vous à la découverte de ce vallon sauvage.

English : Orgère discovery trail on foot

Roam serenely along a picturesque trail suitable for everyone, including

people with disabilities. A gateway to the Vanoise National Park opens up

at your feet. Don’t think twice, set off to explore this wild valley.

Deutsch :

Wandern Sie entspannt auf einem bukolischen Pfad, der für alle geeignet ist, auch für Menschen mit Behinderungen. Ein Eingangstor zum Nationalpark Vanoise öffnet sich vor Ihren Schritten. Entdecken Sie dieses wilde Tal ohne zu zögern.

Italiano :

Fate una piacevole passeggiata lungo un sentiero bucolico adatto a tutti, anche alle persone con disabilità. Una porta del Parco Nazionale della Vanoise si apre davanti ai vostri occhi. Non esitate, partite alla scoperta di questa valle selvaggia.

Español :

Pasee tranquilamente por un sendero bucólico apto para todos, incluidas las personas con discapacidad. Ante sus ojos se abre la puerta del Parque Nacional de la Vanoise. No lo dude, láncese a descubrir este valle salvaje.

