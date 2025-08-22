Sentier découverte de Villandry Villandry Indre-et-Loire

Sentier découverte de Villandry A pieds

Sentier découverte de Villandry 37510 Villandry Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 10900.0 Tarif :

Villandry est incontournable pour son château et ses jardins à la française. Ce circuit pédestre permet de découvrir bon nombre de curiosités proches du village et de la rivière (menhir…). Le randonneur emprunte les digues réalisées le long du Cher qui protègent des crues.

https://www.tours-metropole.fr/ +33 2 47 70 37 37

English : Villandry discovery trail

Villandry is famous for its château and formal gardens, but this walking trail also takes in many of the sights close to the village and the river (menhir, etc.).

Hikers can follow the dykes built along the Cher to protect against flooding. Don’t hesitate to go as far as the confluence of the…

Deutsch : Villandry-Entdeckungspfad

Villandry ist wegen seines Schlosses und seiner französischen Gärten ein Muss. Auf dieser Wanderroute können Sie viele Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Dorfes und des Flusses (Menhir?) entdecken. Der Wanderer folgt den Dämmen, die entlang des Cher angelegt wurden und vor Hochwasser schützen.

Italiano :

Villandry è famosa per il suo castello e i suoi giardini all’inglese. Questo percorso a piedi permette di visitare molti luoghi vicini al villaggio e al fiume (menhir, ecc.). L’escursionista segue le dighe costruite lungo lo Cher per proteggersi dalle inondazioni.

Español : Ruta de descubrimiento de Villandry

Villandry es famoso por su castillo y sus jardines. Este sendero recorre numerosos lugares de interés cercanos al pueblo y al río (menhir, etc.). El caminante sigue los diques construidos a lo largo del Cher para protegerse de las inundaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par SIT Centre-Val de Loire