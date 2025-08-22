Sentier Découverte des deux sources Val de Cusance Cusance Doubs

Sentier Découverte des deux sources Val de Cusance A pieds Facile

Sentier Découverte des deux sources Val de Cusance Mairie de Val de Cusance 25110 Cusance Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 2000.0

Cet itinéraire familial vous permet de découvrir la source bleue (résurgence d’eau cristalline), la source verte (petit torrent plus sauvage) et la chapelle Saint Erminfroi . Accès simple avec stationnement au Val de Cusance.

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

This family-friendly itinerary allows you to discover the blue spring (crystalline water resurgence), the green spring (wilder stream) and the Saint Erminfroi chapel. Easy access with parking at Val de Cusance.

Deutsch :

Auf dieser familienfreundlichen Route können Sie die blaue Quelle (kristallklares Wasser), die grüne Quelle (kleiner, wilderer Wildbach) und die Kapelle Saint Erminfroi entdecken. Einfacher Zugang mit Parkplatz im Val de Cusance.

Italiano :

Questo itinerario per famiglie permette di scoprire la sorgente blu (una risorgiva di acqua cristallina), la sorgente verde (un piccolo torrente più selvaggio) e la cappella di Saint Erminfroi. Facile accesso con parcheggio a Val de Cusance.

Español :

Este itinerario familiar permite descubrir la fuente azul (agua cristalina), la fuente verde (pequeño arroyo más salvaje) y la capilla de Saint Erminfroi. Fácil acceso con aparcamiento en Val de Cusance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data