Sentier découverte du milieu montagnard Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Sentier découverte du milieu montagnard

Sentier découverte du milieu montagnard Départ route de Samance au Grand-Bornand Chinaillon 74450 Le Grand-Bornand Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du Grand-Bornand Chinaillon, route de Samance, circuit de 2h30 tracé en boucle, le long duquel des panneaux informatifs permettent aux promeneurs de mieux appréhender les différents aspects de la montagne faune, flore, habitat, géologie…

English : Interpretive trail

Starting from Le Grand-Bornand Chinaillon, route de Samance, a 2h30 loop during which interpretive signs explain the different facets of the mountain environment: flora, fauna, housing, geology…

Deutsch : Entdeckungspfad

Der Rundgang von 2h30 beginnt in Le Grand-Bornand Chinaillon, route de Samance, und erläutert Ihnen auf 11 Informationsschildern das Leben in den Bergen: Fauna, Flora, die Lebensraum, Geologie, …

Italiano :

Partendo da Le Grand-Bornand Chinaillon, sulla Route de Samance, questo percorso ad anello di 2 ore presenta pannelli informativi che permettono di conoscere meglio i diversi aspetti della montagna: fauna, flora, habitat, geologia…

Español :

Partiendo de Le Grand-Bornand Chinaillon, en la Route de Samance, este circuito de 2 horas y media incluye paneles informativos para ayudar a los senderistas a comprender mejor los diferentes aspectos de la montaña: fauna, flora, hábitat, geología…

