Sentier découverte du Mont Bochor Sentier pédestre Pralognan-la-Vanoise Savoie

Une initiation aux beautés et richesses de la nature alpine (faune, flore, paysage, géologie et histoire) et un panorama sur les 4 points cardinaux de Pralognan, à partir d’un promontoire dominant le village de plus de 600 m.
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Mont Bochor discovery trail Walking trail
Learn all about the alpine environment (flora, fauna, landscapes, geology, and history) from this overlook 600m above the village. Enjoy breathtaking views in every direction of the landscapes surrounding Pralognan.
Deutsch :
Eine Einführung in die Schönheiten und Reichtümer der alpinen Natur (Fauna, Flora, Landschaft, Geologie und Geschichte) und ein Panorama über die vier Himmelsrichtungen von Pralognan, ausgehend von einem Vorsprung, der das Dorf um mehr als 600 m überragt.
Italiano :
Un’introduzione alla bellezza e alla ricchezza della natura alpina (fauna, flora, paesaggio, geologia e storia) e una vista panoramica dei 4 punti cardinali di Pralognan, da un promontorio che sovrasta il villaggio di oltre 600 metri.
Español : Ruta de descubrimiento del Monte Bochor Senderismo
Una introducción a la belleza y la riqueza de la naturaleza alpina (fauna, flora, paisaje, geología e historia) y una panorámica de los 4 puntos cardinales de Pralognan, desde un promontorio que domina el pueblo por más de 600 m.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme