Sentier découverte du patrimoine de Chaponost Chaponost Rhône

Venez découvrir librement le patrimoine de la commune de Chaponost porte du château, lavoir, éolienne et maisons des champs … à l’aide du dépliant » Sentier découverte du patrimoine » disponible à l’Office de tourisme des Monts du Lyonnais.

+33 4 78 45 09 52

English :

Come and discover the heritage of the commune of Chaponost: castle gate, wash-house, windmill and field houses… with the help of the « Heritage Discovery Trail » leaflet available from the Monts du Lyonnais Tourist Office.

Deutsch :

Entdecken Sie frei das Kulturerbe der Gemeinde Chaponost: Schlosstor, Waschhaus, Windrad und Feldhäuser … mithilfe des Faltblatts « Sentier découverte du patrimoine » (Entdeckungspfad des Kulturerbes), das beim Office de tourisme des Monts du Lyonnais erhältlich ist.

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio del comune di Chaponost: la porta del castello, il lavatoio, il mulino a vento e le case nei campi, utilizzando l’opuscolo « Percorso di scoperta del patrimonio » disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Monts du Lyonnais.

Español :

Venga a descubrir el patrimonio del municipio de Chaponost: la puerta del castillo, el lavadero, el molino de viento y las casas de los campos, gracias al folleto « Ruta de descubrimiento del patrimonio » disponible en la Oficina de Turismo de Monts du Lyonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme