Sentier découverte du patrimoine de Millery Millery Rhône

Sentier découverte du patrimoine de Millery Départ Place du Marché 69390 Millery Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Livret à votre disposition gratuitement à l’Office de tourisme vous permettant de découvrir librement le patrimoine millerot l’église Sainte-Croix, la place du marché et le château seigneurial, …

+33 4 78 45 09 52

English :

Booklet at your disposal free of charge at the Tourist Office allowing you to freely discover the millerot heritage: the Sainte-Croix church, the market place and the seigniorial castle, …

Deutsch :

Ein Heft, das Ihnen kostenlos im Fremdenverkehrsamt zur Verfügung steht und mit dem Sie das Erbe von Millerot frei entdecken können: die Kirche Sainte-Croix, den Marktplatz und das herrschaftliche Schloss, …

Italiano :

Opuscolo disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo che permette di scoprire il patrimonio di Millerot: la chiesa di Sainte-Croix, la piazza del mercato e il castello signorile, …

Español :

Folleto disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo que permite descubrir el patrimonio de Millerot: la iglesia de Sainte-Croix, la plaza del mercado y el castillo señorial, …

