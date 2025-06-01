Sentier découverte du patrimoine de Millery Millery Rhône
Sentier découverte du patrimoine de Millery Départ Place du Marché 69390 Millery Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Livret à votre disposition gratuitement à l’Office de tourisme vous permettant de découvrir librement le patrimoine millerot l’église Sainte-Croix, la place du marché et le château seigneurial, …
+33 4 78 45 09 52
English :
Booklet at your disposal free of charge at the Tourist Office allowing you to freely discover the millerot heritage: the Sainte-Croix church, the market place and the seigniorial castle, …
Deutsch :
Ein Heft, das Ihnen kostenlos im Fremdenverkehrsamt zur Verfügung steht und mit dem Sie das Erbe von Millerot frei entdecken können: die Kirche Sainte-Croix, den Marktplatz und das herrschaftliche Schloss, …
Italiano :
Opuscolo disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo che permette di scoprire il patrimonio di Millerot: la chiesa di Sainte-Croix, la piazza del mercato e il castello signorile, …
Español :
Folleto disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo que permite descubrir el patrimonio de Millerot: la iglesia de Sainte-Croix, la plaza del mercado y el castillo señorial, …
