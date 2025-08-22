Sentier Découverte du patrimoine de Montagny Montagny Rhône

Sentier Découverte du patrimoine de Montagny

Sentier Découverte du patrimoine de Montagny Place de la Batteuse 69700 Montagny Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Livret à votre disposition gratuitement à l’Office de tourisme vous permettant de vous balader librement au coeur du patrimoine. Vous découvrirez un petit bourg charmant, sa chapelle romane et ses ruelles en pierres rappelant son passé médiéval.

English :

Booklet at your disposal free of charge at the Tourist Office allowing you to wander freely in the heart of the heritage. You will discover a charming little village, its Romanesque chapel and its stone streets reminiscent of its medieval past.

Deutsch :

Das Heft steht Ihnen kostenlos im Tourismusbüro zur Verfügung und ermöglicht Ihnen einen freien Spaziergang im Herzen des Kulturerbes. Sie werden einen kleinen, charmanten Marktflecken entdecken, dessen romanische Kapelle und steinerne Gassen an seine mittelalterliche Vergangenheit erinnern.

Italiano :

Il libretto è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo e consente di passeggiare liberamente nel cuore del patrimonio. Scoprirete un piccolo villaggio affascinante, la sua cappella romanica e le sue strade in pietra che ricordano il suo passato medievale.

Español :

Folleto disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo que le permitirá pasearse libremente por el corazón del patrimonio. Descubrirá un pueblecito encantador, su capilla románica y sus calles de piedra que recuerdan su pasado medieval.

