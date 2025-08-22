Sentier découverte du patrimoine de Vourles

Sentier découverte du patrimoine de Vourles
Vourles
Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes

Livret à votre disposition gratuitement à l’Office de tourisme vous permettant de découvrir librement une partie du patrimoine vourlois l’église Saint-Bonnet, la Fresque des Vourlois, Maison Forte …

English :

Booklet at your disposal free of charge at the Tourist Office allowing you to freely discover a part of the Vourlois heritage: the Saint-Bonnet church, the Fresco of the Vourlois, Maison Forte …

Deutsch :

Ein Heft, das Ihnen kostenlos im Tourismusbüro zur Verfügung steht und Ihnen ermöglicht, einen Teil des Kulturerbes von Vourlois frei zu entdecken: die Kirche Saint-Bonnet, das Fresko der Vourlois, Maison Forte …

Italiano :

Opuscolo disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo che permette di scoprire parte del patrimonio di Vourlois: la chiesa di Saint-Bonnet, l’affresco di Vourlois, la Maison Forte, ecc.

Español :

Folleto disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo que permite descubrir una parte del patrimonio de Vourlois: la iglesia de Saint-Bonnet, el Fresco de los Vourlois, la Casa Forte, etc.

