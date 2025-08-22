Sentier découverte du système solaire La Table Savoie
Sentier découverte du système solaire
Sentier découverte du système solaire Antenne du pic de L’huile 73110 La Table Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le sentier découverte du système solaire, vous mènera de panneaux en panneaux dans un voyage interplanétaire.
http://astro-crabe.fr/ +33 6 82 27 88 18
English :
The Solar System Discovery Trail will take you from panel to panel on an interplanetary journey.
Deutsch :
Der Entdeckungspfad des Sonnensystems, führt Sie von Tafel zu Tafel auf eine interplanetarische Reise.
Italiano :
Il percorso di scoperta del sistema solare vi porterà da un pannello all’altro in un viaggio interplanetario.
Español :
El recorrido de descubrimiento del sistema solar le llevará de panel en panel en un viaje interplanetario.
