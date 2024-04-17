Sentier découverte en autonomie La Verdière Var

Sentier découverte en autonomie La Verdière Var vendredi 1 août 2025.

Sentier découverte en autonomie 83560 La Verdière Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez une nature façonnée par l’Homme dans ses activités agricoles, d’élevage et de protection de l’environnement.

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=90 +33 6 70 59 33 02

English :

Discover a natural world shaped by man’s farming, livestock breeding and environmental protection activities.

Deutsch :

Entdecken Sie eine Natur, die vom Menschen in der Landwirtschaft, der Viehzucht und dem Umweltschutz geformt wurde.

Italiano :

Scoprite un mondo naturale plasmato dalle attività agricole, di allevamento e di tutela ambientale dell’uomo.

Español :

Descubra un mundo natural moldeado por las actividades agrícolas, ganaderas y de protección del medio ambiente del hombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17