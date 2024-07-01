Sentier découverte et botanique du Bois de la Laye Tignes Savoie

Sentier découverte et botanique du Bois de la Laye

Sentier découverte et botanique du Bois de la Laye Le Lavachet 73320 Tignes Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la faune, la flore, la géologie, le milieu humain le long d’un sentier très agréable jalonné de neuf panneaux d’information.

Vous percevrez avec d’autres yeux cette vallée de la Haute-Tarentaise, pour marcher intelligent.

https://www.tignes.net/ +33 4 79 40 04 40

English :

Discover the fauna, the flora, the geology, the human environment along a very pleasant path marked out by nine information panels.

You will perceive with other eyes this valley of the Haute-Tarentaise, to walk intelligently.

Deutsch :

Entdecken Sie die Fauna, die Flora, die Geologie und das menschliche Umfeld entlang eines sehr angenehmen Pfades, der von neun Informationstafeln gesäumt wird.

Sie werden dieses Tal der Haute-Tarentaise mit anderen Augen wahrnehmen, um intelligent zu wandern.

Italiano :

Scoprite la fauna, la flora, la geologia e l’ambiente umano lungo un percorso molto piacevole, segnalato da nove pannelli informativi.

Percepirete questa valle dell’Alta Tarentaise con altri occhi, per camminare in modo intelligente.

Español :

Descubra la fauna, la flora, la geología y el entorno humano a lo largo de un sendero muy agradable jalonado por nueve paneles informativos.

Percibirá este valle de la Alta Tarentaise con otros ojos, para caminar con inteligencia.

