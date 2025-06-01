Sentier découverte les trésors du Ried Huttenheim Bas-Rhin
Sentier découverte les trésors du Ried rue de la Forêt 67230 Huttenheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 11000.0 Tarif :
Baladez-vous entre terrasses cultivées et zone inondable, en passant par des villages au riche patrimoine bâti.
http://www.grandried.alsace/ +33 3 88 74 04 02
English :
Stroll between cultivated terraces and flood-prone areas, passing through villages with a rich built heritage.
Deutsch :
Wandern Sie zwischen bewirtschafteten Terrassen und Überschwemmungsgebieten, vorbei an Dörfern mit einem reichen baulichen Erbe.
Italiano :
Passeggiate tra terrazze coltivate e pianure alluvionali, attraversando villaggi con un ricco patrimonio edilizio.
Español :
Pasee entre terrazas de cultivo y llanuras de inundación, atravesando pueblos con un rico patrimonio construido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Système d’informations touristique Alsace