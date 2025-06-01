Sentier découverte les trésors du Ried Huttenheim Bas-Rhin

Durée : 240 Distance : 11000.0 Tarif :

Baladez-vous entre terrasses cultivées et zone inondable, en passant par des villages au riche patrimoine bâti.

http://www.grandried.alsace/   +33 3 88 74 04 02

English :

Stroll between cultivated terraces and flood-prone areas, passing through villages with a rich built heritage.

Deutsch :

Wandern Sie zwischen bewirtschafteten Terrassen und Überschwemmungsgebieten, vorbei an Dörfern mit einem reichen baulichen Erbe.

Italiano :

Passeggiate tra terrazze coltivate e pianure alluvionali, attraversando villaggi con un ricco patrimonio edilizio.

Español :

Pasee entre terrazas de cultivo y llanuras de inundación, atravesando pueblos con un rico patrimonio construido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Système d’informations touristique Alsace