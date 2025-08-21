Sentier découverte Levée de Saint-Nicolas

Sentier découverte Levée de Saint-Nicolas Les Salins 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Un itinéraire de découvertes réservé aux piétons et aux vélos au cœur des Vieux Salins a été aménagé pour vous renseigner sur la flore, la faune, la gestion hydraulique et l’histoire des sites.

https://metropoletpm.fr/tpm/article/visitez-site-salins-d-hyeres +33 4 94 01 09 77

English : Levée de Saint-Nicolas hicking

A discovery itinerary reserved for pedestrians and cyclists in the heart of the Vieux Salins has been laid out to provide information on the flora, fauna, hydraulic management and history of the sites.

Deutsch : Sentier découverte Levée de Saint-Nicolas

Ein für Fußgänger und Fahrräder reservierter Entdeckungsweg im Herzen der Vieux Salins wurde eingerichtet, um Sie über Flora, Fauna, Wasserwirtschaft und die Geschichte der Stätten zu informieren.

Italiano :

Nel cuore delle Vieux Salins è stato tracciato un percorso di scoperta riservato a pedoni e ciclisti per fornire informazioni sulla flora, la fauna, la gestione delle acque e la storia dei siti.

Español : Sentier découverte Levée de Saint-Nicolas

Se ha creado un recorrido de descubrimiento reservado a los peatones y a las bicicletas en el corazón del Vieux Salins para informar sobre la flora, la fauna, la gestión hidráulica y la historia de los lugares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme