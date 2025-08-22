Sentier découverte Nizerolles Allier

Sentier découverte

Sentier découverte 03250 Nizerolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Accès libre. Disséminées sur ce sentier de 3,2 km (6,4 km A/R), 13 bornes en apprennent davantage sur la Fontaine du lion , le Jolan , la colonisation d’une lande, la fluorine, les souterrains annulaires ainsi que sur la faune et la flore de la commune.

English : Sentier découverte

Free access. Scattered along this 3.2 km trail (6.4 km return), 13 signposts tell you more about the Fontaine du lion , le Jolan , the colonization of a moorland, fluorite, ring-shaped underground passages and the local flora and fauna.

Deutsch : Sentier découverte

Der Zugang ist frei. Auf diesem 3,2 km langen Pfad (6,4 km hin und zurück) verteilen sich 13 Stelen, die mehr über die Fontaine du lion , le Jolan , die Besiedlung einer Heide, Fluorit, die ringförmigen Unterirdischen sowie über die Fauna und Flora der Gemeinde erzählen.

Italiano :

Accesso libero. Sparsi lungo questo percorso di 3,2 km (6,4 km andata e ritorno), 13 indicatori raccontano la Fontana del Leone , Le Jolan , la colonizzazione della brughiera, la fluorite, le gallerie sotterranee a forma di anello e la flora e la fauna locali.

Español : Sentier découverte

Acceso libre. A lo largo de este sendero de 3,2 km (6,4 km ida y vuelta), 13 balizas le explicarán más cosas sobre la Fuente del León , Le Jolan , la colonización de un páramo, la fluorita, los pasadizos subterráneos en forma de anillo y la flora y fauna locales.

