SENTIER DES 2 LACS DE CEILHES À LA BAIE DES VAILHÉS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU Ceilhes-et-Rocozels Hérault

SENTIER DES 2 LACS DE CEILHES À LA BAIE DES VAILHÉS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP SENTIER DES 2 LACS DE CEILHES À LA BAIE DES VAILHÉS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU Ceilhes 34260 Ceilhes-et-Rocozels Hérault Occitanie

Durée : Distance : 7230.0 Tarif :

Entre Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et Grand Site Salagou Cirque de Mourèze, 5 jours de randonnée entre le plus méconnu et le plus célèbre des lacs de l’Hérault…

Et pour découvrir Avène et ses thermes, les grands espaces des forêts et pâturages des Monts d’Orb, les vallées de l’Orb et du Gravezon, et les ruffes de la Haute Vallée du Salagou et les rives du lac du Salagou.

Difficulté moyenne

https://bit.ly/moureze-liausson +33 4 67 23 43 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SENTIER DES 2 LACS DE CEILHES À LA BAIE DES VAILHÉS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU

Entre Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et Grand Site Salagou Cirque de Mourèze, 5 jours de randonnée entre le plus méconnu et le plus célèbre des lacs de l’Hérault…

Et pour découvrir Avène et ses thermes, les grands espaces des forêts et pâturages des Monts d’Orb, les vallées de l’Orb et du Gravezon, et les ruffes de la Haute Vallée du Salagou et les rives du lac du Salagou.

Deutsch : SENTIER DES 2 LACS DE CEILHES À LA BAIE DES VAILHÉS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU

Entre Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et Grand Site Salagou Cirque de Mourèze, 5 jours de randonnée entre le plus méconnu et le plus célèbre des lacs de l’Hérault…

Et pour découvrir Avène et ses thermes, les grands espaces des forêts et pâturages des Monts d’Orb, les vallées de l’Orb et du Gravezon, et les ruffes de la Haute Vallée du Salagou et les rives du lac du Salagou.

Italiano :

Tra il Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc e il Grand Site Salagou? Cirque de Mourèze, un’escursione di 5 giorni tra il meno conosciuto e il più famoso dei laghi dell’Hérault…

E per scoprire Avène e le sue terme, gli ampi spazi delle foreste e dei pascoli dei Monts d’Orb, le valli dell’Orb e del Gravezon, le gole dell’Haute Vallée du Salagou e le rive del Lac du Salagou.

Español : SENTIER DES 2 LACS DE CEILHES À LA BAIE DES VAILHÉS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU

Entre Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et Grand Site Salagou Cirque de Mourèze, 5 jours de randonnée entre le plus méconnu et le plus célèbre des lacs de l’Hérault…

Et pour découvrir Avène et ses thermes, les grands espaces des forêts et pâturages des Monts d’Orb, les vallées de l’Orb et du Gravezon, et les ruffes de la Haute Vallée du Salagou et les rives du lac du Salagou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Hérault Tourisme