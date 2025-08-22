Sentier des Arpelières Crest-Voland Savoie

Sentier des Arpelières

Sentier des Arpelières Départ du Nant Rouge sur la D71A (Route des Saisies). Départ possible depuis le parking du Monument au Col des Saisies. Départ possible depuis la route forestière de la Palette. 73590 Crest-Voland Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur de la réserve naturelle située sur la tourbière des Saisies, ce sentier thématique et ludique vous fera découvrir une zone humide à l’écosystème particulier, le tout dans une ambiance rappelant les paysages scandinaves.

http://www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com/ +33 4 79 31 62 57

English : Arpelières trail

In the heart of the natural reserve located on peat bog at Les Saisies, this track leads you on a discovery of the many features of this wetland area, reminiscent of a Scandinavian landscape.

Easy (1.2 to 4.2 km, several possible routes, from 1 1/2 4 hours).

Deutsch : Arpelières Trail

Im Herzen des Naturschutzgebietes, das sich auf der Hochebene von Lachat befindet, können Sie auf diesem Weg das Torfmoor in einer Atmosphäre entdecken, die an skandinavische Landschaften erinnert. Einfach (4.2 km, mehrere mögliche Routen, von 1h30 bis 4h).

Italiano :

Nel cuore della riserva naturale situata sulla torbiera di Saisies, questo percorso tematico e divertente vi farà scoprire una zona umida con un ecosistema particolare, il tutto in un’atmosfera che ricorda i paesaggi scandinavi.

Español :

En el corazón de la reserva natural situada en la turbera de Saisies, este recorrido temático y lúdico le hará descubrir un humedal con un ecosistema particular, todo ello en un ambiente que recuerda a los paisajes escandinavos.

