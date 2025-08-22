Sentier des Azins Bou Loiret

Sentier des Azins A pieds

Sentier des Azins 39 rue de la Binette 45430 Bou Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6900.0 Tarif :

Niché au cœur d’un magnifique méandre de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, cette balade bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel. Partez à la découverte du milieu ligérien dont les richesses naturelles et culturelles sont parfois insoupçonnées.

English : Sentier des Azins

Defined by the meandering path of the Loire, this circuit runs through an area of exceptional natural beauty.

Deutsch :

Eingebettet in eine wunderschöne Schleife der Loire, des letzten wilden Flusses Europas, profitiert diese Wanderung von einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung. Entdecken Sie die Umgebung der Loire, deren natürliche und kulturelle Reichtümer manchmal ungeahnt sind.

Italiano :

Immersa nel cuore di un magnifico meandro della Loira, l’ultimo fiume selvaggio d’Europa, questa passeggiata gode di un ambiente naturale eccezionale. Scoprite le ricchezze naturali e culturali della Valle della Loira, alcune delle quali non avreste mai immaginato.

Español :

Este sendero oculto en un meandro muy pronunciado del Loira, goza de un marco natural de excepción.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire