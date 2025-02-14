Sentier des Beaux Peux Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente
Sentier des Beaux Peux Mansle-les-Fontaines
Sentier des Beaux Peux Mansle-les-Fontaines Face au gymnase devant les cours de tennis 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine
Chef-lieu de canton situé au carrefour de deux voies romaines, Mansle pourrait tenir son origine du latin « mansio » qui signifie « demeure » ou « campement ».
+33 5 45 20 68 46
English :
Mansle is a county town located at the crossroads of two Roman roads, and may derive its origins from the Latin « mansio », meaning « dwelling » or « camp ».
Deutsch :
Die Kantonshauptstadt Mansle liegt an der Kreuzung zweier römischer Straßen und könnte ihren Ursprung vom lateinischen Wort « mansio » haben, das « Wohnstätte » oder « Lager » bedeutet.
Italiano :
Mansle è una città della contea situata all’incrocio di due strade romane, le cui origini potrebbero derivare dal latino « mansio » che significa « dimora » o « accampamento ».
Español :
Mansle es una ciudad condal situada en el cruce de dos calzadas romanas. Su origen puede proceder del latín « mansio », que significa « morada » o « campamento ».
