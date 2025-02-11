Sentier des Belles vues Ranville-Breuillaud Ranville-Breuillaud Charente

Sentier des Belles vues Ranville-Breuillaud Le bourg 16140 Ranville-Breuillaud Charente Nouvelle-Aquitaine

Cette grande balade vous propose de très beaux paysages et de magnifiques points de vue. Découvrez des monuments historiques incontournables sur la commune.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

This long walk takes you through beautiful landscapes and magnificent viewpoints. Discover the town’s historic monuments.

Deutsch :

Diese große Wanderung bietet Ihnen sehr schöne Landschaften und Aussichtspunkte. Entdecken Sie historische Denkmäler, die in der Gemeinde nicht zu übersehen sind.

Italiano :

Questa lunga passeggiata offre uno splendido scenario e magnifici panorami. Scoprite i luoghi storici della città.

Español :

Este largo paseo discurre por bellos paisajes y magníficas vistas. Descubra los monumentos históricos de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme