Sentier des Bois de Lumière Nyons Drôme
Sentier des Bois de Lumière
Sentier des Bois de Lumière Col de la Croix 26110 Nyons Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
La montagne de Garde Grosse offre un remarquable ensemble boisé, véritable leçon d’écologie et de lecture du paysage.
+33 4 75 26 10 35
English : Sentier des Bois de Lumières
The mountain of Garde Grosse, a remarkable wooded site, is a true lesson in ecology and reading the landscape.
Deutsch : Sentier des Bois de Lumières
Der Berg Garde Grosse bietet einen bemerkenswerten Waldkomplex, der eine wahre Lektion in Sachen Ökologie und Landschaftsbetrachtung darstellt.
Italiano :
La Garde Grosse offre una straordinaria area boschiva, una vera e propria lezione di ecologia e interpretazione del paesaggio.
Español : Sentier des Bois de Lumières
El monte Garde Grosse ofrece una notable zona boscosa, una verdadera lección de ecología e interpretación del paisaje.
