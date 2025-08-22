Sentier des Bois de Lupsault Lupsault Charente
Sentier des Bois de Lupsault
Sentier des Bois de Lupsault Le bourg 16140 Lupsault Charente Nouvelle-Aquitaine
Balade dans les bois et champs cultivés. Découvrez l’église Saint-Cybard et sa façade surmontée d’un clocher en arcade.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Stroll through woods and cultivated fields. Discover Saint-Cybard church and its facade topped by an arched bell tower.
Deutsch :
Wandern Sie durch Wälder und bewirtschaftete Felder. Entdecken Sie die Kirche Saint-Cybard und ihre Fassade, die von einem Arkadenglockenturm gekrönt wird.
Italiano :
Passeggiate tra i boschi e i campi coltivati. Scoprite la chiesa di Saint-Cybard e la sua facciata sormontata da un campanile ad arco.
Español :
Pasee por los bosques y campos cultivados. Descubra la iglesia de Saint-Cybard y su fachada coronada por un campanario arqueado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme