Sentier des Bois de Lupsault Lupsault Charente

Sentier des Bois de Lupsault

Sentier des Bois de Lupsault Le bourg 16140 Lupsault Charente Nouvelle-Aquitaine

Balade dans les bois et champs cultivés. Découvrez l’église Saint-Cybard et sa façade surmontée d’un clocher en arcade.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Stroll through woods and cultivated fields. Discover Saint-Cybard church and its facade topped by an arched bell tower.

Deutsch :

Wandern Sie durch Wälder und bewirtschaftete Felder. Entdecken Sie die Kirche Saint-Cybard und ihre Fassade, die von einem Arkadenglockenturm gekrönt wird.

Italiano :

Passeggiate tra i boschi e i campi coltivati. Scoprite la chiesa di Saint-Cybard e la sua facciata sormontata da un campanile ad arco.

Español :

Pasee por los bosques y campos cultivados. Descubra la iglesia de Saint-Cybard y su fachada coronada por un campanario arqueado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme