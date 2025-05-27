Sentier des Buis Morre Doubs

Sentier des Buis vendredi 1 août 2025.

Sentier des Buis A pieds Difficile

Sentier des Buis 25660 Morre Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6200.0

Circuit où vous découvrirez le village de Morre mais aussi Chapelle des Buis, Notre-Dame de la Libération et son belvédère sur Besançon. Attention toutefois à la descente assez technique en arrivant à Morre.

https://data.grandbesancon.fr/opendata/dataset/rando/fiche/12/embed/1/categorie/pedestre

English :

Circuit where you will discover the village of Morre but also Chapelle des Buis, Notre-Dame de la Libération and its viewpoint on Besançon. However, beware of the rather technical descent when arriving in Morre.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg entdecken Sie das Dorf Morre, aber auch Chapelle des Buis, Notre-Dame de la Libération und den Aussichtspunkt über Besançon. Achten Sie jedoch auf den recht technischen Abstieg, wenn Sie in Morre ankommen.

Italiano :

Un circuito che permette di scoprire il villaggio di Morre, ma anche la Chapelle des Buis, Notre-Dame de la Libération e il suo belvedere su Besançon. Attenzione però alla discesa piuttosto tecnica all’arrivo a Morre.

Español :

Un circuito en el que descubrirá el pueblo de Morre, pero también la Chapelle des Buis, Notre-Dame de la Libération y su mirador sobre Besançon. Sin embargo, cuidado con el descenso bastante técnico al llegar a Morre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data