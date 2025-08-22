Sentier des Cent-Marches Savonnières Indre-et-Loire

Sentier des Cent-Marches A pieds

Sentier des Cent-Marches Place des Charmilles 37510 Savonnières Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 5900.0 Tarif :

Sentier urbain: commune touristique située à l’intérieur du secteur classé Patrimoine mondial de l’Unesco, au cœur de la vallée du Cher et sur l’itinéraire de la Loire à vélo, Savonnières dispose du label station verte et d’une fleur au concours des villes et villages fleuris .

English : Hundred Marches Trail

Savonnières is a tourist town in the Unesco World Heritage area, in the heart of the Cher valley and on the Loire à Vélo itinerary. It has been awarded the ‘Station Verte’ label and one flower in the ‘Towns and Villages in Bloom’ competition. The route offers beautiful views.

Deutsch : Hundert-Märsche-Weg

Stadtpfad: Savonnières ist eine Touristengemeinde im Unesco-Weltkulturerbe, im Herzen des Cher-Tals und auf der Loire-Radroute. Savonnières hat das Label Grüne Station und eine Blume im Wettbewerb der blühenden Städte und Dörfer .

Italiano :

Sentiero urbano: Savonnières è una città turistica del patrimonio mondiale dell’UNESCO, nel cuore della valle dello Cher e sulla pista ciclabile della Loira, che ha ottenuto il marchio di stazione verde e un fiore nel concorso città e villaggi in fiore .

Español : Sendero de las Cien Marchas

Recorrido urbano: Savonnières es una ciudad turística del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el corazón del valle del Cher y en la ruta ciclista del Loira. Ha recibido la etiqueta de estación verde y una flor en el concurso Ciudades y pueblos en flor .

