Sentier des Chamois du Jura Septmoncel les Molunes Jura
Sentier des Chamois du Jura Septmoncel les Molunes Jura vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Chamois du Jura
Sentier des Chamois du Jura Le Replan 39310 Septmoncel les Molunes Jura Bourgogne-Franche-Comté
Le Sentier des Chamois est la balade idéale pour tenter d’approcher la faune et la géologie du massif jurassien.
+33 3 84 41 65 17
English : Sentier des Chamois du Jura
The Sentier des Chamois is the ideal way to get close to the wildlife and geology of the Jura massif.
Deutsch : Sentier des Chamois du Jura
Der Sentier des Chamois ist der ideale Spaziergang, um sich der Fauna und der Geologie des Juramassivs anzunähern.
Italiano :
Il Sentier des Chamois è il modo ideale per avvicinarsi alla fauna e alla geologia del massiccio del Giura.
Español :
El Sentier des Chamois es el medio ideal para acercarse a la fauna y la geología del macizo del Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01