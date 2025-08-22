Sentier des Chamois du Jura Septmoncel les Molunes Jura

Sentier des Chamois du Jura Septmoncel les Molunes Jura vendredi 1 mai 2026.

Sentier des Chamois du Jura

Sentier des Chamois du Jura Le Replan 39310 Septmoncel les Molunes Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Le Sentier des Chamois est la balade idéale pour tenter d’approcher la faune et la géologie du massif jurassien.

  +33 3 84 41 65 17

English : Sentier des Chamois du Jura

The Sentier des Chamois is the ideal way to get close to the wildlife and geology of the Jura massif.

Deutsch : Sentier des Chamois du Jura

Der Sentier des Chamois ist der ideale Spaziergang, um sich der Fauna und der Geologie des Juramassivs anzunähern.

Italiano :

Il Sentier des Chamois è il modo ideale per avvicinarsi alla fauna e alla geologia del massiccio del Giura.

Español :

El Sentier des Chamois es el medio ideal para acercarse a la fauna y la geología del macizo del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data