Sentier des crêtes l’histoire des Saisies Hauteluce Savoie

Sentier des crêtes l’histoire des Saisies

Sentier des crêtes l’histoire des Saisies route des crêtes 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Plongez dans l’histoire des Saisies depuis 1935, à travers cinq périodes marquantes.

A chaque étape, faites la rencontre d’un personnage témoin de son époque et de ses enjeux, qui ont construit au fil du temps la station d’aujourd’hui…

+33 4 79 38 90 30

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English :

Immerse yourself in the history of Les Saisies since 1935, through five key periods.

At each stage, meet a character who has witnessed his or her era and its challenges, and who has built the resort as it is today…

Deutsch :

Tauchen Sie ein in die Geschichte von Les Saisies seit 1935, anhand von fünf markanten Zeitabschnitten.

In jeder Etappe begegnen Sie einer Person, die Zeuge ihrer Zeit und ihrer Herausforderungen war, die im Laufe der Zeit den Ort von heute geschaffen haben…

Italiano :

Immergetevi nella storia di Les Saisies dal 1935, attraverso cinque periodi chiave.

In ogni tappa, incontrerete un personaggio che ha vissuto la sua epoca e le questioni che hanno plasmato la località come è oggi…

Español :

Sumérjase en la historia de Les Saisies desde 1935, a través de cinco periodos clave.

En cada etapa, conozca a un personaje que ha vivido su época y los temas que han dado forma a la estación tal y como es hoy…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme