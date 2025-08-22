Sentier des Dolmens Luxé Luxé Charente

Sentier des Dolmens Luxé

Sentier des Dolmens Luxé Le bourg 16230 Luxé Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez l’époque gallo-romaine à Luxé.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the Gallo-Roman era at Luxé.

Deutsch :

Entdecken Sie die gallo-römische Zeit in Luxé.

Italiano :

Scoprite l’epoca gallo-romana a Luxé.

Español :

Descubra la época galo-romana en Luxé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme