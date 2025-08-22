Sentier des Essarts Saône Doubs

Sentier des Essarts A pieds Difficulté moyenne

Sentier des Essarts 26 rue de la mairie 25660 Saône Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Au départ du village de Saône, le chemin des Essarts vous conduira vers différents paysages. Avec peu de dénivelé positif, ce sentier est l¿idéal pour allier activité physique et balade conviviale et agréable.

Difficulté moyenne

English :

Starting from the village of Saône, the Essarts path will lead you to different landscapes. With little positive difference in altitude, this path is ideal to combine physical activity with a friendly and pleasant walk.

Deutsch :

Vom Dorf Saône aus führt Sie der Chemin des Essarts zu verschiedenen Landschaften. Mit einem geringen positiven Höhenunterschied ist dieser Weg ideal, um körperliche Aktivität mit einer geselligen und angenehmen Wanderung zu verbinden.

Italiano :

Partendo dal villaggio di Saône, il sentiero di Essarts vi condurrà attraverso diversi paesaggi. Con pochi dislivelli positivi, questo sentiero è ideale per combinare l’attività fisica con una passeggiata piacevole e amichevole.

Español :

Partiendo del pueblo de Saône, el sendero de Essarts le conducirá a través de diferentes paisajes. Con poco desnivel positivo, este sendero es ideal para combinar la actividad física con un paseo agradable y acogedor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data