Sentier des étangs Villegaudin Saône-et-Loire

Sentier des étangs En VTT assistance électrique Facile

Sentier des étangs 1 Rue du Bourg 71620 Villegaudin Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

C’est dans les villages de Pontoux et de Toutenant que vous emprunterez ce sentier avant de rejoindre les bois qui entourent ces villages.

+33 3 85 91 87 52

English :

It is in the villages of Pontoux and Toutenant that you will take this path before joining the woods which surround these villages.

Deutsch :

In den Dörfern Pontoux und Toutenant nehmen Sie diesen Weg, bevor Sie die Wälder erreichen, die diese Dörfer umgeben.

Italiano :

Questo sentiero attraversa i villaggi di Pontoux e Toutenant prima di raggiungere i boschi che circondano questi villaggi.

Español :

Atravesará los pueblos de Pontoux y Toutenant antes de llegar a los bosques que rodean estos pueblos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data