Sentier des étangs Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Sentier des étangs A pieds

Sentier des étangs Mail de la Mairie 37600 Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Distance : 9900.0

Après une petite découverte du bourg de Ferrière-sur-Beaulieu, avec son ancien prieuré, vous partez pour une excursion presque exclusivement en forêt. Et quelle forêt !

+33 2 47 91 82 82

English : Pond trail

After a short tour of the village of Ferrière-sur-Beaulieu, with its former priory, you’re off on an almost exclusively forest-based excursion. And what a forest it is!

Deutsch : Teichweg

Nach einer kurzen Erkundung des Städtchens Ferrière-sur-Beaulieu mit seinem ehemaligen Priorat begeben Sie sich auf einen Ausflug, der fast ausschließlich durch den Wald führt. Und was für ein Wald!

Italiano :

Dopo una breve visita al villaggio di Ferrière-sur-Beaulieu, con il suo antico priorato, si parte per un’escursione quasi esclusivamente boschiva. E che bosco!

Español : Sendero del estanque

Tras una breve visita al pueblo de Ferrière-sur-Beaulieu, con su antiguo priorato, emprenderá una excursión casi exclusivamente forestal. ¡Y vaya bosque!

