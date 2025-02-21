Sentier des fees Gignéville Vosges

Sentier des fees Gignéville Vosges vendredi 1 août 2025.

Sentier des fees Adultes A pieds Facile

Sentier des fees Place de l’Eglise 88320 Gignéville Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Départ Place de L’Eglise

De la maison de Jean Carmignac à Marey, à l’ermitage Saint Laurent où vécut Frère Jean, en passant par la Roche Pissotte, le précipice et l’allée des Fées, vous allez randonner dans un monde enchanteur.

Devant le panneau du Club Vosgien, remonter la grande rue en direction du nord sur 80 m, prendre la rue du pavé, faire le tour du pâté de maisons, tourner à gauche sur la grande rue.

A la sortie du village tourner sur votre droite en direction de Marey.

Longer le village sur 500m par la rue de la joie,au N° 9 la maison de l’abbé Carmignac, à la fin de la grande rue tourner à gauche descendre tout le village tout droit sur 600 m, jusqu’à un ruisseau.

Tournez à droite, longer les prés, puis rentrer dans le bois, après 1200 m, sur votre droite la roche culbutée. 300 m plus loin passer le pont de bois, vers le chalet en ruine pour vous rendre à l’ermitage de Saint Laurent,

Revenir sur vos pas, reprendre le chemin sur la droite.

Arrivé au bout du chemin tourner à gauche en suivant le double balisage <> jusqu’à la roche pissotte.

Reprendre le balisage <> à gauche descendez sur le chemin en contre bas tourner à droite,

Suivre le chemin forestier jusqu’au bout, continuez sur le sentier à flan de coteau, de là vous appercevez le précipice, puis vous arriver au ruisseau que vous traverserez sur la passerelle en bois , passez dans l’allée des fées, traverser à nouveau le ruisseau sur l’autre passerelle, monter le talus pour arriver à un chemin forestier.

Tournez à gauche puis au bout du chemin monter à droite le coteau jusqu’à la route forestière.

Tourner à gauche suivre le chemin sur 150 m.

Tourner à droite pour rentrer dans la forêt, après avoir parcouru 300 m tourner à gauche.

Longer le dessus du coteau sur 500 m puis tourner à droite, continuer 100 m puis tourner à gauche, longer toujours le de dessus du coteau sur 400 m.

Arrivé sur le chemin forestier tourner à gauche.

Vous parcourez 700 m jusqu’à la sortie de la forêt. Vous continuez sur le chemin goudronné jusqu’au village de Gignéville.

Balisage: anneau rouge

Facile

English :

Departure Place de L’Eglise

From Jean Carmignac’s house in Marey, to the Saint Laurent hermitage where Brother Jean lived, passing by the Roche Pissotte, the precipice and the allée des Fées, you will hike through an enchanting world.

In front of the sign of the Club Vosgien, go up the main street north for 80 m, take the rue du pavé, go around the block, turn left onto the main street.

At the end of the village turn right towards Marey

Go along the village for 500m along the rue de la joie, at N° 9 the house of the abbot Carmignac, at the end of the main road turn left and go straight down the village for 600m until you reach a stream.

Turn right, go along the meadows, then enter the woods, after 1200 m, on your right the rocky outcrop. 300 m further on you pass the wooden bridge, towards the ruined chalet to go to the hermitage of Saint Laurent,

Retrace your steps, take the path to the right.

At the end of the road turn left following the double signposting <> until the pissotte rock.

Resume the beaconing <> on the left go down on the way down turn right,

Follow the forest road to the end, continue on the hillside path, from there you can see the precipice, then you will arrive at the brook which you will cross on the wooden footbridge, pass in the fairy alley, cross the brook again on the other footbridge, go up the slope to reach a forest road.

Turn left and at the end of the road go up the hill to the right until you reach the forest road.

Turn left and follow the road for 150 m.

Turn right to enter the forest, after 300 m turn left.

Go along the top of the hill for 500 m then turn right, continue for 100 m then turn left, always go along the top of the hill for 400 m.

When you reach the forest road turn left.

You walk 700 m until you leave the forest. You continue on the tarmac road to the village of Gignéville.

Beaconing: red ring

Deutsch :

Start: Place de L’Eglise

Vom Haus von Jean Carmignac in Marey, zur Einsiedelei Saint Laurent, wo Bruder Jean lebte, über den Roche Pissotte, den Abgrund und die Allee der Feen werden Sie in einer zauberhaften Welt wandern.

Vor dem Schild des Vogesenclubs gehen Sie 80 m die große Straße in Richtung Norden hinauf, biegen Sie in die Rue du Pavé ein, umrunden Sie den Häuserblock und biegen Sie links in die große Straße ein.

Am Ende des Dorfes biegen Sie rechts ab in Richtung Marey

Am Ende der Hauptstraße biegen Sie links ab und gehen 600 m geradeaus durch das ganze Dorf bis zu einem Bach.

Biegen Sie rechts ab, gehen Sie an den Wiesen entlang und dann in den Wald hinein. Nach 1200 m sehen Sie auf der rechten Seite den Purzelbaumfelsen. 300 m weiter über die Holzbrücke, zu der verfallenen Hütte, um zur Einsiedelei von Saint Laurent zu gelangen,

Gehen Sie zurück und nehmen Sie den Weg auf der rechten Seite.

Am Ende des Weges biegen Sie links ab und folgen der doppelten Markierung <> bis zum roche pissotte.

Folgen Sie der Markierung <> nach links und gehen Sie auf dem Weg nach unten, wo Sie nach rechts abbiegen,

Folgen Sie dem Waldweg bis zum Ende, gehen Sie weiter auf dem Weg am Hang entlang, von dort aus sehen Sie den Abgrund, dann kommen Sie zum Bach, den Sie auf dem Holzsteg überqueren, gehen Sie durch die Feenallee, überqueren Sie den Bach erneut auf dem anderen Steg, steigen Sie die Böschung hinauf, um auf einen Waldweg zu gelangen.

Biegen Sie links ab und gehen Sie am Ende des Weges rechts den Hang hinauf bis zur Forststraße.

Biegen Sie links ab und folgen Sie dem Weg für 150 m.

Biegen Sie rechts ab, um in den Wald zu gelangen. Nach 300 m biegen Sie links ab.

Gehen Sie 500 m an der Oberseite des Hügels entlang, dann biegen Sie rechts ab, gehen Sie 100 m weiter, biegen Sie dann links ab und gehen Sie 400 m an der Oberseite des Hügels entlang.

Auf dem Waldweg biegen Sie links ab.

Sie legen 700 m zurück, bis Sie den Wald verlassen. Sie gehen auf dem asphaltierten Weg weiter bis zum Dorf Gignéville.

Markierung: roter Ring

Italiano :

Partenza: Place de L’Eglise

Dalla casa di Jean Carmignac a Marey, all’eremo di Saint Laurent dove visse Fra Jean, passando per la Roche Pissotte, il precipizio e l’allée des Fées, attraverserete un mondo incantevole.

Davanti all’insegna del Club Vosgien, risalire la strada principale verso nord per 80 m, imboccare la rue du pavé, aggirare l’isolato di case, girare a sinistra sulla strada principale.

Alla fine del paese si gira a destra in direzione di Marey

Seguire il villaggio per 500 m lungo la rue de la joie, al n. 9 la casa dell’Abbé Carmignac, alla fine della strada principale girare a sinistra e proseguire dritto per 600 m, fino a raggiungere un ruscello.

Svoltate a destra, seguite i prati, poi entrate nel bosco, dopo 1200 m, sulla vostra destra la roccia inciampata. 300 m più avanti, attraversate il ponte di legno, verso lo chalet in rovina, per raggiungere l’eremo di Saint Laurent,

Tornate sui vostri passi e prendete il sentiero a destra.

Alla fine del sentiero, svoltare a sinistra seguendo le doppie indicazioni <> fino alla roche pissotte.

Seguire le indicazioni <> a sinistra e scendere lungo il sentiero sottostante e girare a destra,

Seguite il sentiero del bosco fino alla fine, proseguite sul sentiero della collina, da lì potete vedere il precipizio, poi arrivate al ruscello che attraverserete sulla passerella di legno, passate attraverso il vicolo delle fate, attraversate di nuovo il ruscello sull’altra passerella, risalite il pendio per arrivare a un sentiero del bosco.

Svoltate a sinistra e alla fine del sentiero svoltate a destra, risalendo il pendio fino alla strada forestale.

Girare a sinistra e seguire il sentiero per 150 m.

Girare a destra per entrare nel bosco, dopo 300 m girare a sinistra.

Seguite la cima della collina per 500 m, poi girate a destra, proseguite per 100 m, quindi girate a sinistra e proseguite lungo la cima della collina per 400 m.

Quando si raggiunge la strada forestale, girare a sinistra.

Percorrere 700 m fino alla fine del bosco. Proseguire sulla strada asfaltata fino al villaggio di Gignéville.

Marcatura: anello rosso

Español :

Salida: Place de L’Eglise

Desde la casa de Jean Carmignac en Marey, hasta la ermita de Saint Laurent donde vivió el Hermano Jean, pasando por la Roche Pissotte, el precipicio y la allée des Fées, recorrerá un mundo encantador.

Frente al cartel del Club Vosgien, suba por la carretera principal hacia el norte durante 80 m, tome la rue du pavé, rodee la manzana de casas y gire a la izquierda por la carretera principal.

Al final del pueblo, gire a la derecha hacia Marey

Siga el pueblo durante 500 m por la rue de la joie, en el nº 9 la casa del Abbé Carmignac, al final de la calle principal gire a la izquierda y siga recto por el pueblo durante 600 m, hasta llegar a un arroyo.

Gire a la derecha, siga los prados, luego entre en el bosque, después de 1200 m, a su derecha la roca derribada. 300 m más adelante, cruce el puente de madera, hacia el chalet en ruinas para llegar a la ermita de Saint Laurent,

Vuelve sobre tus pasos, toma el camino de la derecha.

Al final del camino, gire a la izquierda siguiendo la doble señalización <> hasta la roche pissotte.

Siga las señales <> a la izquierda y baje por el camino de abajo y gire a la derecha,

Siga el camino del bosque hasta el final, continúe por el camino de la ladera, desde allí podrá ver el precipicio, luego llegará al arroyo que cruzará por la pasarela de madera, atraviese el callejón de las hadas, vuelva a cruzar el arroyo por la otra pasarela, suba la pendiente para llegar a un camino del bosque.

Gire a la izquierda y, al final del camino, gire a la derecha subiendo por la ladera hasta la carretera forestal.

Gire a la izquierda y siga el camino durante 150 m.

Gire a la derecha para entrar en el bosque, después de 300 m gire a la izquierda.

Siga la cima de la colina durante 500 m, luego gire a la derecha, continúe durante 100 m, luego gire a la izquierda y continúe por la cima de la colina durante 400 m.

Al llegar a la carretera forestal, gire a la izquierda.

Conduzca 700 m hasta el final del bosque. Continuar por la carretera asfaltada hasta el pueblo de Gignéville.

Marcado: anillo rojo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain