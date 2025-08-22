Sentier des fontaines Montbrun-les-Bains Drôme

Sentier des fontaines l’autin 26570 Montbrun-les-Bains Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Classé parmi les plus beaux villages de France, la commune de Montbrun-les-Bains vous invite à découvrir son patrimoine historique et architectural, en parcourant le sentier des fontaines .

https://www.dromeprovencale.fr/baronnies/   +33 4 75 28 82 49

English :

Classified as one of France’s most beautiful villages, Montbrun-les-Bains invites you to discover its historic and architectural heritage by walking the sentier des fontaines (fountain trail).

Deutsch :

Die Gemeinde Montbrun-les-Bains, die zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, lädt Sie ein, ihr historisches und architektonisches Erbe zu entdecken, indem Sie den Brunnenpfad entlangwandern.

Italiano :

Classificato come uno dei più bei villaggi di Francia, il comune di Montbrun-les-Bains vi invita a scoprire il suo patrimonio storico e architettonico passeggiando lungo il sentier des fontaines .

Español :

Clasificado como uno de los pueblos más bellos de Francia, el municipio de Montbrun-les-Bains le invita a descubrir su patrimonio histórico y arquitectónico recorriendo el sentier des fontaines .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-02 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme