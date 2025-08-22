Sentier des Gassouilles La Tâche La Tâche Charente

Sentier des Gassouilles La Tâche

Sentier des Gassouilles La Tâche Place blanche 16260 La Tâche Charente Nouvelle-Aquitaine

Balade dans les bois où vous trouverez des champignons. Découvrez les monuments historiques à La Tâche.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Walk in the woods where you’ll find mushrooms. Discover the historical monuments at La Tâche.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang durch den Wald, wo Sie Pilze finden können. Entdecken Sie die historischen Denkmäler in La Tâche.

Italiano :

Passeggiate nei boschi dove troverete i funghi. Scoprite i monumenti storici di La Tâche.

Español :

Dé un paseo por el bosque, donde encontrará setas. Descubre los monumentos históricos de La Tâche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme