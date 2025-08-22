Sentier des Gassouilles La Tâche La Tâche Charente
Sentier des Gassouilles La Tâche Place blanche 16260 La Tâche Charente Nouvelle-Aquitaine
Balade dans les bois où vous trouverez des champignons. Découvrez les monuments historiques à La Tâche.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Walk in the woods where you’ll find mushrooms. Discover the historical monuments at La Tâche.
Deutsch :
Machen Sie einen Spaziergang durch den Wald, wo Sie Pilze finden können. Entdecken Sie die historischen Denkmäler in La Tâche.
Italiano :
Passeggiate nei boschi dove troverete i funghi. Scoprite i monumenti storici di La Tâche.
Español :
Dé un paseo por el bosque, donde encontrará setas. Descubre los monumentos históricos de La Tâche.
2025-02-14