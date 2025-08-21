Sentier des Grands Prés Fontain Doubs
Sentier des Grands Prés Fontain Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les Grands Prés A pieds Difficile
Les Grands Prés Salle du temps libre de Pugey 25720 Pugey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9360.0 Tarif :
Partez à la découverte des villages d’Arguel et de Pugey, nichés sur les collines du Grand Besançon.
Difficile
English :
Discover the villages of Arguel and Pugey, nestled in the hills of Greater Besançon.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Dörfer Arguel und Pugey, die sich in die Hügel des Großraums Besançon schmiegen.
Italiano :
Scoprite i villaggi di Arguel e Pugey, adagiati sulle colline della Grande Besançon.
Español :
Descubra los pueblos de Arguel y Pugey, enclavados en las colinas del Gran Besançon.
