Sentier des Grands Prés Fontain Doubs

Les Grands Prés Salle du temps libre de Pugey 25720 Pugey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Partez à la découverte des villages d’Arguel et de Pugey, nichés sur les collines du Grand Besançon.

English :

Discover the villages of Arguel and Pugey, nestled in the hills of Greater Besançon.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Dörfer Arguel und Pugey, die sich in die Hügel des Großraums Besançon schmiegen.

Italiano :

Scoprite i villaggi di Arguel e Pugey, adagiati sulle colline della Grande Besançon.

Español :

Descubra los pueblos de Arguel y Pugey, enclavados en las colinas del Gran Besançon.

