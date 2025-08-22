Sentier des hérons Palleau Saône-et-Loire
Sentier des hérons 41 Rue Principale 71350 Palleau Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
C’est en emrpuntant ce sentier et avec un petit peu de discrétion que vous rencontrerez peut-être de hérons.
English :
It is by taking this path and with a little discretion that you may meet herons.
Deutsch :
Wenn Sie diesen Pfad entlanggehen und sich ein wenig zurückhalten, können Sie vielleicht Reiher sehen.
Italiano :
Se si percorre questo sentiero, si possono incontrare gli aironi con un po’ di discrezione.
Español :
Si camina por este sendero, es posible que encuentre garzas con un poco de discreción.
