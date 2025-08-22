Sentier des Iles de Bonny Bonny-sur-Loire Loiret

Sentier des Iles de Bonny A pieds

Sentier des Iles de Bonny Chemin de la Cheuille 45420 Bonny-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 4800.0 Tarif :

Les Îles de Bonny sont situées dans un complexe d’îles temporaires de la Loire. Le site est enclavé entre la Loire et la Cheuille confluant avec le fleuve à la pointe des îles.

https://www.cen-centrevaldeloire.org/ +33 2 38 77 02 72

English :

The Îles de Bonny are located in a complex of temporary islands in the Loire. The site is enclosed between the Loire and the Cheuille, which flows into the river at the tip of the islands.

Deutsch :

Die Îles de Bonny befinden sich in einem temporären Inselkomplex in der Loire. Das Gebiet wird von der Loire und dem Fluss Cheuille eingeschlossen, der an der Spitze der Inseln mit dem Fluss zusammenfließt.

Italiano :

Le Îles de Bonny si trovano in un complesso di isole temporanee nella Loira. Il sito è racchiuso tra la Loira e la Cheuille, che si fonde con il fiume all’estremità delle isole.

Español :

Las Îles de Bonny se encuentran en un complejo de islas temporales en el Loira. El lugar está encerrado entre el Loira y el Cheuille, que se funde con el río en la punta de las islas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par SIT Centre-Val de Loire