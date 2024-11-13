Sentier des Karsts Genay Côte-d’Or

Sentier des Karsts 21140 Genay Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 15000.0

Sautez de pont en pont sur ce charmant sentier et rejoignez les plateaux de l’Auxois le Mont de Cras et la Montagne du Télégraphe. En arrivant tout là-haut, panoramas, flore, faune et et gros bol d’oxygène sont garantis.

English :

Jump from bridge to bridge on this charming path and reach the plateaus of the Auxois: the Mont de Cras and the Montagne du Télégraphe. When you get up there, panoramas, flora, fauna and a big bowl of oxygen are guaranteed.

Deutsch :

Springen Sie auf diesem reizvollen Pfad von Brücke zu Brücke und erreichen Sie die Hochebenen des Auxois: den Mont de Cras und den Montagne du Télégraphe. Wenn Sie ganz oben ankommen, sind Panoramen, Flora, Fauna und eine große Portion Sauerstoff garantiert.

Italiano :

Saltate da un ponte all’altro su questo affascinante sentiero e raggiungete gli altopiani dell’Auxois: il Mont de Cras e la Montagne du Télégraphe. Quando si arriva in cima, le viste panoramiche, la flora, la fauna e una grande scodella di ossigeno sono garantite.

Español :

Salte de puente en puente por este encantador sendero y alcance las mesetas del Auxois: el Mont de Cras y la Montagne du Télégraphe. Al llegar a la cima, las vistas panorámicas, la flora, la fauna y un gran tazón de oxígeno están garantizados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data