Sentier des Lacs de Contrexéville au Parc de Vittel 6 km Contrexéville Vosges

Sentier des Lacs de Contrexéville au Parc de Vittel 6 km Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier des Lacs de Contrexéville au Parc de Vittel 6 km Lacs de la folie 88140 Contrexéville Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Sentier sécurisé, signalisé et aménagé pour les piétons et les cyclistes entre ces deux points stratégiques que sont les Lacs de la Folie à Contrexéville et le Parc Thermal de Vittel. Aménagement de 2 panneaux d’accueil et de 4 tables de lectures thématiques. La traduction des textes en anglais y est apposée pour permettre aux touristes étrangers d’avoir accès facilement à l’information, ainsi qu’une signalétique directionnelle pour une orientation simplifiée dans un sens comme dans l’autre.

English :

A secure, signposted and developed path for pedestrians and cyclists between these two strategic points which are the Lacs de la Folie in Contrexéville and the Vittel Thermal Park. Installation of 2 reception panels and 4 thematic reading tables. English translations of the texts are affixed to them to allow foreign tourists easy access to the information, as well as directional signage for simplified orientation in either direction.

Deutsch :

Gesicherter, ausgeschilderter und für Fußgänger und Radfahrer eingerichteter Pfad zwischen diesen beiden strategischen Punkten, den Lacs de la Folie in Contrexéville und dem Parc Thermal in Vittel. Einrichtung von 2 Empfangstafeln und 4 thematischen Lesetischen. Die Übersetzung der Texte ins Englische wurde dort angebracht, um ausländischen Touristen einen leichten Zugang zu den Informationen zu ermöglichen, sowie eine Richtungsbeschilderung für eine vereinfachte Orientierung in die eine oder andere Richtung.

Italiano :

Percorso sicuro e segnalato per pedoni e ciclisti tra i due punti strategici dei Lacs de la Folie a Contrexéville e il Parc Thermal a Vittel. Installazione di 2 pannelli di accoglienza e 4 tavoli di lettura tematici. La traduzione dei testi in inglese è apposta per consentire ai turisti stranieri di accedere facilmente alle informazioni, così come la segnaletica direzionale per un orientamento semplificato in una direzione o nell’altra.

Español :

Vía segura y señalizada para peatones y ciclistas entre los dos puntos estratégicos de los Lagos de la Folie en Contrexéville y el Parque Termal en Vittel. Instalación de 2 paneles de recepción y 4 mesas de lectura temáticas. La traducción de los textos al inglés se coloca para que los turistas extranjeros puedan acceder fácilmente a la información, así como la señalización direccional para una orientación simplificada en una u otra dirección.

