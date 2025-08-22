Sentier des Lapidaires Septmoncel les Molunes Jura
Sentier des Lapidaires Septmoncel les Molunes Jura vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Lapidaires
Sentier des Lapidaires Hameau de l’Etain 39310 Septmoncel les Molunes Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Ce sentier thématique vous offre la liberté de randonner sans carte pour découvrir la beauté des panoramas jurassiens.
+33 3 84 41 65 17
English : Sentier des Lapidaires
This themed trail gives you the freedom to hike without a map to discover the beauty of the Jura panoramas.
Deutsch : Sentier des Lapidaires
Dieser Themenweg bietet Ihnen die Freiheit, ohne Karte zu wandern und die Schönheit der Panoramen des Juras zu entdecken.
Italiano :
Questo percorso tematico vi permette di camminare liberamente senza mappa per scoprire la bellezza dei panorami del Giura.
Español :
Este sendero temático le da la libertad de caminar sin mapa para descubrir la belleza de los panoramas del Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data